Bakan Koca’dan, Fazıl Say’a destek teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki bestecimiz Fazıl Say, ’Hayat Eve Sığar’ diyor. Kampanyamıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum. Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir" dedi.





DHA