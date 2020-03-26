Türkiye Bakan Koca’dan, Fazıl Say’a destek teşekkürü

Bakan Koca’dan, Fazıl Say’a destek teşekkürü

Türkiye

Bakan Koca’dan, Fazıl Say’a destek teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’Hayat Eve Sığar’ kampanyasına verdiği destek için besteci Fazıl Say’a teşekkür etti.

26 Mart 2020, Perşembe 02:51 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya çapındaki bestecimiz Fazıl Say, ’Hayat Eve Sığar’ diyor. Kampanyamıza katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum. Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir" dedi.


DHA

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