Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.







