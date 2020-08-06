Türkiye Bakan Koca'dan hastanelerin doluluk oranı iddialarına yanıt

Bakan Koca'dan hastanelerin doluluk oranı iddialarına yanıt

Türkiye

Bakan Koca'dan hastanelerin doluluk oranı iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle hastanelerin doluluğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

06 Ağustos 2020, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.



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