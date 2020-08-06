Bakan Koca'dan hastanelerin doluluk oranı iddialarına yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle hastanelerin doluluğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
06 Ağustos 2020, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1291270092068663298
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