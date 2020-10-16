Erzurum'da ziyaretlerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir haftadan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde" dedi.

'Ne yazık ki İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde artış olduğu görülüyor' diyen Bakan Koca rehavete kapılmaması uyarısında bulundu. Bakan Koca, pandemi için gerçekleştirilen tedbirlerin sadece corona virüsten değil diğer solunum yolu enfeksiyonlarından da koruduğunun altını çizdi.

Bakan Koca bölgedeki durumu yerinde görmek müdahale gerektiren durumlar için çözüm bulmak adına Erzurum'da bulunduğunu dile getirdi. Koca, bölgedeki yetkililerle yapılacak görüşmelerden sonra kamuoyuna yine açıklama yapacak.