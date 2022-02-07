Türkiye Bakan Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarıyla ilgili yeni açıklama

Bakan Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarıyla ilgili yeni açıklama

Türkiye

Bakan Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarıyla ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul’da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88’i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir” dedi.

07 Şubat 2022, Pazartesi 18:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul’da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88’i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İHA)


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