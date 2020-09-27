Türkiye Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı

Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı

Türkiye

Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

27 Eylül 2020, Pazar 23:57 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, izole olması gereken bir hastanın ziyaretçi kabul etmesine ilişkin temsili bir fotoğraf paylaştı. Hafif şikayetleri olup tedavisi evde yapılan veya semptomsuz ama izolasyon kuralına kesinlikle uyması gereken kişilerden bazılarının bu kurala uymadığı bilgisini aldıklarını aktaran Bakan Koca, "Testi pozitif çıkan kişi, bulaştırıcılık açısından kendini tıpkı hastanedeki hasta gibi görmelidir." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında ise corona virüse karşı kurallara uyulmasını isteyerek, "Virüse yayılma fırsatı veren bizleriz. Mücadelenin kurallarına ne kadar uyarsak, o kadar geriliyor." değerlendirmesini yaptı.

AA


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