Türkiye Bakan Koca'dan 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' açıklaması

Bakan Koca'dan 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' açıklaması

Türkiye

Bakan Koca'dan 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta bulunduğunu belirterek, 'Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor' ifadesini kullandı.

05 Kasım 2021, Cuma 17:40 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı. Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, "Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Sonuç, organ bağışının yaygınlaşmasına, başka hayatlara umut olanların artmasına bağlı. Bize katılın." değerlendirmesinde bulundu.



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