Türkiye Bakan Koca'dan şampiyon Beşiktaş taraftarına uyarı

Bakan Koca'dan şampiyon Beşiktaş taraftarına uyarı

Türkiye

Bakan Koca'dan şampiyon Beşiktaş taraftarına uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı kutlarken, Siyah-beyazlı taraftarları kutlamalar konusunda uyardı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 23:39 Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan paylaşım yapan Fahrettin Koca; "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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