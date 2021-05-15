Bakan Koca'dan şampiyon Beşiktaş taraftarına uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı kutlarken, Siyah-beyazlı taraftarları kutlamalar konusunda uyardı.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 23:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sosyal medyadan paylaşım yapan Fahrettin Koca; "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım." ifadelerini kullandı.