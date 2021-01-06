Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara için açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarına yönelik düzenlenen kampanyalar hakkında açıklamada bulundu.
06 Ocak 2021, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;
SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1346713784493211648
BUNLARI DA OKUYUN