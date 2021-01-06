Türkiye Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara için açıklama

Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara için açıklama

Türkiye

Bakan Koca'dan SMA hastalarına yönelik kampanyalara için açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarına yönelik düzenlenen kampanyalar hakkında açıklamada bulundu.

06 Ocak 2021, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarına yönelik kampanyalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.

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