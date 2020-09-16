Bakan Koca'nın açıklamaları:

Yaşlılarda ölüm kaygısı hatta ölüm kaygısı belirginlemiş durumda. Gerçekte düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen bir aileniz olduğu gibi sizi düşünen bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok.

Devletlerin gücünün sağlıktaki gücüyle sınandığı bu dönemde biz güçlüyüz ve güçlü kalmalıyız.

Corona virüs salgını sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım.

HES mobil uygulaması

Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı ise bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır. Salgının başından bu yana pozitif tanı konmuş her hastamız, gerekli sağlık hizmetini muntazam şekilde almıştır, almaya devam etmektedir.

İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Kendinizi sağlık çalışanlarının yerine koyun. Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegane destek kendinizi virüsten korumanızdır. Elinizden geleni yapın. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Bu cephede kayıplarımız oldu. Eşi benzeri fedakarlıkların sonu artık ölüm olmasın. Yayımın önünü keserek tüm kayıplarımızı azaltalım.

Virüs her gün çok sayıda insana bulaşmaya devam ediyor. Özellikle 2 aydır bulaşma hızlanmış durumda.

''Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz''

HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. HES mobil uygulaması sizin risk yönetim rehberinizdir.

Tarih sonu gelmemiş bir salgın kaydetmemşltir. Bilimsel gelişmeler bu salgının sonunun yakın olduğunu göstermektedir.

Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler mevcut.

Salgın maalesef herkes tarafından aynı şekilde önemsenmiyor. Her vakada hastalık tablosunun görülmediği hepimizin malumudur. Kişi kendisini düşünmese bile başkasını düşünmeye vicdanen ahlaken mecburdur.

Hiç kimse "hasta olursam sağlık çalışanlarım tedavimi yapar" kolaylığına düşmemelidir. Sağlık çalışanlarımızın en büyük motivasyonu hasta sayısının azaldığını görmektir. Onlara destek verelim.

Bizler bu savaşta herkesin bizlerle aynı kararlılıkta olduğuna inanıyoruz. Testlerini yapan, ilaçlarını veren, hastayı evinde kontrol eden sağlık çalışanlarımızdan herkesin minnet duyduğunu düşünüyorum. Hastalığa karşı her birimiz yeniden teyakkuza geçelim.

Aşı çalışmaları

Tedbirleri uygulamazsak hastalık tıpkı grip gibi önü açık şekilde yayılabilir. Bugüne kadar duymayı, en çok arzu ettiğiniz şeyi söyleme vakti geldi. Tarih sonu gelmemiş savaş kaydetmemiştir. Bilimsel bilgiler bu salgının da sonuna yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler, umut veren bilgilerdir. Bilim Dünyası yıl sonuna kadar sonuç alacağı konusunda hemfikirdir.

İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumdadır. Biz de Türkiye olarak aşı çalışmasını sürdürürken en erken tedarik teşebbüsümüzü başlattık.

Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz. Çin Sinavok aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde 3 sağlık çalışanında başlandı.

Günlük corona virüs tablosu

Günlük corona virüs tablosuna göre; bugün 1771 yeni vaka tespit edildi, 63 hasta hayatını kaybetti, 1342 hasta iyileşti. Ağır hasta sayısı 1351'e yükseldi.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33.6

Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52.9, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 64.8 ventülatör doluluk oranı yüzde 28.1.

Gelecek 1 hafta, 10 gün içerisinde Ankara'da stabilleşen vaka oranının düşebileceğini söyleyebiliriz.

Yoğun bakım yatak doluluk oranı en yüksek il yüzde 77.32 doluluk oranı ile Bartın.

Şu ana kadar filyasyon uygulanan kişi sayısı 439 binin üzerinde.

Son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama vaka sayısına göre en az hasta olan iller; Kırklareli, %82.61 Edirne %73.58, Düzce %36.76

Sokağa çıkma yasağı şu an için söz konusu değil.

Bilim Kurulu, esnek mesaiyle ilgili sadece kamu değil özel sektörün de benzer şekilde bu uygulamanın içinde olmasını öneriyor.







