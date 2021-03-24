Türkiye Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Türkiye

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Salgın karşısında ayakta kalan ender sağlık sistemlerinden birisine sahip olmakla, küresel tedavi protokollerine ek özgün tedavi seçenekleri geliştirerek daha az kayıp verme başarısıyla, güçlü bilgi ve takip sistemlerimizle, yüzde 99'luk vaka ve temaslı takibi başarısıyla, salgının yıkıcı etkilerine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduk" dedi.

24 Mart 2021, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Salgın karşısında ayakta kalan ender sağlık sistemlerinden birisine sahip olmakla, küresel tedavi protokollerine ek özgün tedavi seçenekleri geliştirerek daha az kayıp verme başarısıyla, güçlü bilgi ve takip sistemlerimizle, yüzde 99'luk vaka ve temaslı takibi başarısıyla, salgının yıkıcı etkilerine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduk" dedi. 

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