Türkiye Bakan Koca'dan son dakika aşılama açıklaması

Bakan Koca'dan son dakika aşılama açıklaması

Türkiye

Bakan Koca'dan son dakika aşılama açıklaması

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün uygulanan koronavirüs aşı sayısını "57 milyon dozu geçtik" diyerek duyurdu.

09 Temmuz 2021, Cuma 23:51 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "57 milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise yüzde 60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.

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