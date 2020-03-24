Türkiye Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Can kaybı 44 oldu

Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Can kaybı 44 oldu

Türkiye

Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Can kaybı 44 oldu

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." ifadesini kullandı.

24 Mart 2020, Salı 22:15 Son Güncelleme:
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Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.


AA

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