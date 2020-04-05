Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün akşam saat 22.30’da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, corona virüs salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.









Bakan Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" diyen Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.









Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" dedi. Bakan Koca, daha sonra il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de corona virüste son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 13 kişiye corona virüs tanısı konulduğu, 76 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 23 bin 934'e, can kaybının 501'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 786'ya ulaştığı bildirildi.





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