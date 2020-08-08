Türkiye Bakan Koca'dan 'Yaşayandan Uyarılar' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Yaşayandan Uyarılar' paylaşımı

Türkiye

Bakan Koca'dan 'Yaşayandan Uyarılar' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını 'Yaşayandan Uyarılar' başlığı ile paylaştı.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 15:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse yakalanan bir doktorun mesajını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımında yer verdiği corona virüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

İlk hastalardan biriyim. Kötüleşince yoğun bakıma alındım. Çocuklarımla ailemle vedalaşmıştım. 23 gün uyutuldum. Akciğerlerim ciddi şekilde zarar görmüş, kalbim durmuş, ide kanaması geçirmişim. Virüs beynimde dahi tutulum yapmış. Haftalarca yaşamla ölüm arasında gidip gelmişim. Maskesiz mesafesiz bir araya geliyor insanlar. Bunlar beni gerçekten üzüyor. Dr. Selçuk K.



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