8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak il bazlı vaka sayılarını paylaşmış ve Trabzon ilk sırada yer almıştı. Trabzon'da yerel kısıtlama tedbirleri devreye alınıyor. Ek tedbirler kapsamında cenaze namazları en fazla 30 kişi ile sınırlandırıldı, kırsalda aile içi buluşmaların önlenmesi için denetimler sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının oransal olarak en fazla olduğu illeri açıkladı. İlk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aldı.

Buna göre Trabzon’da haftalık bin 851, günlük ise 264 pozitif vaka tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Bölgede önceki haftalarda etkili olan sıcak havalarla birlikte sahiller, parklar ve toplu alanlarda oluşan kalabalıklarında vaka sayılarının artmasına neden olduğu belirlendi.

İLAVE TEDBİRLER ALINMAYA BAŞLANDI

Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ilave tedbirler alınmaya başlandı. Kentte virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması kararlaştırıldı. Yetkililer, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalardan kaçınılması uyarısı yaptı. Kentte özellikle kırsalda kaymakamlıklar ve muhtarlıklar ile kolluk kuvvetleri aracılığı ile denetimler sıklaştırıldı.

‘DÜŞÜŞ HALEN DAHA DEVAM EDİYOR’

Sağlık Bakanlığı'nın geçen yılın kasım ayında pozitif vaka sayılarında kırmızı alarm verdiği iller arasında Trabzon’u açıklamasının ardından vaka sayılarında bu güne kadar düşüşler yaşandığını belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Sağlık Bakanımızın hafta başında açıklamış olduğu verilerde bölgemiz ön plana çıktı. Trabzon’da bölge genelinde ilk sırada yer aldı. Biz pandemi süreci başladığı günden itibaren bilim kurulunun tavsiyeleri ve bakanlığımızın almış olduğu kararlar çerçevesinde ilimizde etkin bir denetimi uyguluyoruz. Biz yaz mevsimini çok güzel geçirdik. Vaka sayılarımız çok düşüktü. Vaka sayılarımız kasım ayı başında çok yükselişte oldu, Arak ayı sonuna kadar. Türkiye genelinde aslında pikler vardı. Bizde de o sıralarda artışlar gözlemlendi. Aldığımız etkin denetimler ve kararlar çerçevesinde aralık ayı sonuna doğru vaka sayılarımızda düşüşler yaşanmaya başladı. Düşüş halen daha devam ediyor. Evet, şu anda Türkiye genelinde birinci sıradayız ama aralık ayı itibari ile yükselen vaka sayılarının en yüksek olduğu o döneminden düşüşler halen daha devam etmekte” diye konuştu.

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