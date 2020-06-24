Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin her köşesinden karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Bakan Koca'nın işaret ettiği büyükşehirlerden birinde ise ilk kez bir bölgede karantina kuralları uygulanıyor. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."

İzmir'de ilk karantina

İzmir’de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi için flaş bir karar alındı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında köy için kısıtlama uygulanıyor. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner’e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Jandarma ekipleri, köyün girişinde sürekli nöbet tutarken, özel kıyafetli Sağlık Bakanlığı görevlileri de köyde yaşayan vatandaşlara Covid-19 testi yapmak üzere Küner’e geldi.

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