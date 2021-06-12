Türkiye Bakan Kurum: 1197,2 metreküp müsilajı temizledik

Bakan Kurum: 1197,2 metreküp müsilajı temizledik

Türkiye

Bakan Kurum: 1197,2 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj için başlatılan seferberlik kapsamında 4 günde toplam 1197,2 metreküp müsilajı temizlediklerini duyurdu.

12 Haziran 2021, Cumartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışması başlattı. 'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen bölgelerde yapılan temizlik çalışmalarının 4'üncü gününde 464,1 metreküp müsilaj temizlendi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi’mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin 4'üncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik" ifadelerini kullandı.

AA

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