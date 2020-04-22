Bakan Kurum duyurdu: Çiftçilerden alınacak ödeme 3 ay ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.
22 Nisan 2020, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz. Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" dedi.