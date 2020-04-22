Ekonomi Bakan Kurum duyurdu: Çiftçilerden alınacak ödeme 3 ay ertelendi

Bakan Kurum duyurdu: Çiftçilerden alınacak ödeme 3 ay ertelendi

Ekonomi

Bakan Kurum duyurdu: Çiftçilerden alınacak ödeme 3 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.

22 Nisan 2020, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz. Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" dedi.

İlgili Haberler
KDV beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Orhan Pamuk’la karantina günleri
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Uzmanlık alanı konfor
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak