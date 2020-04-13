Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların konutları bu yıl içinde teslim edilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için yapımına devam edilen konutların bu yıl içerisinde teslim edileceğini bildirdi.
13 Nisan 2020, Pazartesi 22:39 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için yapımına devam edilen konutların bu yıl içerisinde teslim edileceğini bildirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Elazığ depreminden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız çalışmaları koronavirüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız."
AA
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