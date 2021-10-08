Siyaset Bakan Kurum, NASA’yı etiketleyerek "Salda Gölü" paylaşımı yaptı

Bakan Kurum, NASA’yı etiketleyerek "Salda Gölü" paylaşımı yaptı

Siyaset

Bakan Kurum, NASA’yı etiketleyerek 'Salda Gölü' paylaşımı yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından NASA’yı etiketleyerek "Salda Gölü" paylaşımı yaptı.

08 Ekim 2021, Cuma 18:52 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Instagram hesabından Salda Gölü paylaşımı yapan NASA’yı etiketleyerek Twitter hesabından paylaşımda bulundu. "Salda hep güzel kalacak... Uzaydaki yaşamın sırrı Salda Gölü’nde." ifadesini kullanan Kurum, özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Salda Gölü’nün videosuna yer verdi. Videoda gölün Mars’taki bilimsel incelemelere kaynaklık ettiği, bilim insanlarına göre Salda Gölü kıyılarının Mars’ın milyarlarca yıl önceki haline benzediği bilgisi yer aldı.


https://www.instagram.com/p/CUxdvTjFw0n/?utm_source=ig_web_copy_link


AA

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