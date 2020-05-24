Bakan Kurum: Projelerimizi, kararlı bir şekilde devam ettireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen video konferansa katılan partilileri selamlayarak başladığı konuşmasında, böyle buruk geçen bir bayramda hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Konyalı olduğu için hemşehrilerine hizmet etmenin boynunun borcu olduğunu dile getiren Kurum, "İnşallah ömrüm yettiği sürece, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun göstermiş olduğu hedeflerde hep birlikte teşkilatımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, tüm kardeşlerimizle memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Kurum, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinin, özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında, devlet ve millet dayanışmasıyla el birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

"Projelerimizi, kararlı bir şekilde devam ettireceğiz"

Kovid-19’un, tüm dünya gibi Türkiye’yi de ciddi manada etkilediğini ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gönül isterdi ki orada hemşehrilerimizle bir arada olalım. Konya’nın manevi ikliminde, güzel geleneklerimiz içerisinde bu bayramı yaşayalım. Salgın sürecinde başta Konya olmak üzere tüm Türkiye’de belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının tüm imkanlarını da milletimizin hizmetine, emrine sunduk. Bu süreci en az hasarla atlatarak, projelerimizi de kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin büyümesi adına yapılması gereken her türlü adımı da atmaya devam edeceğiz."

Kurum, önümüzdeki Kurban Bayramı’nda sağlık ve esenlikle kavuşma temennisinde bulundu. Bu buluşmanın çok özel olduğunu vurgulayan Kurum, "Konya, teşkilatıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla çok büyük bir aile. Bunu her zaman görüyorum ve bununla da gurur duyuyorum. AK Parti’miz sadece bir parti değil, çok büyük bir aile. Partimiz 18 yıllık süreçte girdiği tüm seçimlerde başarıyla AK Parti’mize ve Cumhurbaşkanımıza destek verdi. Her zaman vefasını net bir şekilde Konya’da rekor oy alarak gösterdi." diye konuştu.

"Vizyon projelerimizi hemşehrilerimizle paylaşacağız"

Bakan Kurum, seçim sürecinde belediye başkanlarıyla verilen sözlerin büyük bir kısmının ihale edildiğini veya ihale aşamasında olduğunu anlattı. Konya’nın, kültürel ve tarihi akslarının ihyası için kentsel dönüşüm projelerinin de devam ettirildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde de Konya’mızın ihyası ve inşası için vizyon projelerimizi hemşehrilerimizle paylaşacağız. Millet bahçeleri ve bisiklet yolları ile daha yeşil, daha sağlıklı bir Konya’yı hep birlikte yaşayacağız. Kentte, 9 bine yakın afet ve sosyal konut projemiz ile Konya’ya, Konya’nın tarihine yakışır, dünyadaki sayılı meydanlar içerisinde olacak kent meydanları ve millet bahçelerinin inşasını hep birlikte yürütüyoruz.

Tarihin ve medeniyetin izinde yeni Konya için büyük adımları önümüzdeki dönemde de hep birlikte atacağız. Konya’mızın önümüzdeki 50 yılını, 100 yılını planlayacak ve yine belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle hep birlikte geleceğimiz ve çocuklarımız adına olması gereken, yapılması gereken tüm projeleri tek tek hayata geçireceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Konya’mızı, 31 ilçemizi, belde ve köylerimizi selamlıyorum."

Bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç ile Konya milletvekilleri ve partililer katıldı.

AA