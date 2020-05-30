Bakan Kurum yüklenici firmanın müteahhidini uyardı

Elazığ depreminin ardından şehirde devam eden dönüşüm projelerini incelemek üzere Elazığ’a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafapaşa Mahallesi’ni ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile inşaat alanında çalışmaları titizlikle denetleyen Bakan Kurum, inşaatta gördüğü eksiklikler ve hatalar nedeniyle yüklenici firmanın müteahhidi uyardı. "Net bir şekilde söylüyorum ki; işini düzgün yapmaya niyetin varsa buyur yap ama yapmaya niyetin yoksa şurada bırak" diyen Bakan Kurum, inşaatta kot farkı bulunan alanın tekrar yapılması talimatını verdi.

Elazığ'da sürecin bizzat takipçisi olacağını da belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bir inşaatta sistemi düzgün kurarak işe başlayıp, aynı şekilde devam ettirmek gerekir" dedi.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından 1 ay boyunca şehirde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını takip eden Bakan Kurum, Elazığ’ın yeniden ihya ve inşası sürecinde inşaat kalitesinden hiçbir şekilde ödün verilmeyeceğini, aynı acıları yaşanmaması adına vatandaşları sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşturmak için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.





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