Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 16:15 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Moise'nin ailesi ve dost Haiti halkına başsağlığı dileklerini iletti.