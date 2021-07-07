Türkiye Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Türkiye

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 16:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Moise'nin ailesi ve dost Haiti halkına başsağlığı dileklerini iletti.

İlgili Haberler
Son dakika: Ülke şokta! Devlet Başkanı suikaste uğradı



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Partili-partisiz
Rauf Tamer
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Yakında başka müjdeler de verecek