Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz.

"Ispanak güvenle yenebilir"

Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilirler. Ispanakla ilgili yaşadığımız elim olayda yabani otlar karışmış. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğer tarlada ilaçlama yapılsaydı bu durum yaşanmayacaktı.

2018'de 1.1 milyon denetim yapmışız. Ekim itibariyle 1 milyona gelmişiz. ALO 174 çok önemli. Her işletmenin ya da her marketin başına bir polis dikemeyiz. Herhangi bir ürünle ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız ALO 174'ü aramalı, biz de gerekli denetimleri yapacağız. Yapılan analizlerle ilgili sonuçları vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz.

Hedefimiz yüzde 30

Türkiye'nin yüzde 30'unu orman haline getirmek 2023'e kadar hedefimiz. Şehirlerin içerisinde ne yazık ki betonlaşma var. Belediyelerin de bu konuda talebine göre, yanlarında oluyoruz.

Ekimiz sahte bal denetimlerinde binlerce ürünü ifşa etti. Bal konusunda Meclis'te bir olay çıktı. 'Bunu niye toplatmadınız' diyorlar. Mevzuat ise 13 Kasım'daki ürünü toplat diyor. Toplayacak kişi ise firma. Farklı tarihli bir ürün hakkında eyleme geçilemiyor. Biz ifşalarımızı yapıyoruz.

"18 aydır et ithalatı için bağlantı yapmadık"

Üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz zaman zaman problem yaşıyorlar ama şundan eminler seslerini duyan ve destek veren bir bakanlık var. En basiti 1,70 olan süt fiyatını 2,30'a çıkardık. Sütle ilgili Türkiye'nin bir problemi kalmamıştır. 18 aydır, et ithalatı için bağlantı yapmadık. İstisnalar dışında et ithalatı yapmıyoruz. İthal et pazarı olmaktan çıkmalıyız. Bizim ana odağımız üreticimizi korumaktır. Tüketicilerimizle ilgili bir mağduriyet durumu olduğunda da gerekli müdahaleyi yaparız. Son iki senedir et fiyatlarında artış olmadı.

Sözleşmeli üretim son derece önemli. Sözleşmeli üretim üzerinden çalışmalar yapılırsa hem üreticimiz hem tüketicimiz korunmuş olacaktır. Tarım Şurası bize bu görevi verdi, bu konuda çalışmalarımızı artıracağız.

Tarım ve Orman Şurası

Tarım ve Orman Şurası'na rekor düzeyde katılım oldu. Şurada alınan kararlarla ilgili gerekli takiplerimizi yapacağız. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Alınan kararların hayata geçmesi, alınan kararlar kadar önemli.

Büyükbaş hayvanlar için akıllı küpe

Dünyada olmayan bir sistem geliştirdik. Biz her bir büyükbaşın kulağına bu küpeyi takabilirsek, Türkiye'deki her bir hayvanı takip edeceğiz. Sayım konusunda bir sıkıntı kalmayacak. Şu anda denemelerimiz devam ediyor. Küpenin hayvanlara herhangi bir zararı da yok.

Köye dönüş projesi

İnsanları doğduğu yerde tutabilirsek köyden kente göçü terse çevirebiliriz. Tarım ve hayvancılık popüler işler arasında değil. Ülkemizin çok verimli toprakları var. Türkiye'de işlenmemiş tarla kalmasın istiyoruz. Sayın Maliye ve Hazine Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize verilen destek ödemelerinde önemli artışlar gerçekleştirdik. 2020'de çiftçiye 22 milyar lira destek vereceğiz.

Üreticilerimizin mağdur olmaması için hasat öncesinde alım fiyatı açıkladık. Bunu yaparken de TMO'nun zarar etmemesini sağladık. Bu fiyat ayarlamalarını sağlamayı başardık.

Gençlerin istihdam beklentisi

Kamuda olmak değerli ama hayat bir mücadeledir. Müteşebbis olsunlar, deneyim kazansınlar. İhtiyaç oldukça biz alım yaparız. Orman Genel Müdürlüğü'ne 5 bin personel aldık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişi alınacak.

Özel sektörün odak noktası verimliliktir. Özel sektör ve kamunun çalışma prensiplerini harmanlandığınızda daha verimli bir sistem ortaya çıkıyor. Rakamlar size her zaman başarılı olup olmadığınızı gösterir.