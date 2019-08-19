Bakan Pakdemirli: Yanan alan 500 hektar civarında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir Karabağlar'daki orman yangını ile ilgili son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Pakdemirli açıklamasında “Yanan alan aşağı yukarı 500 hektar civarında gözüküyor. Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tüm yangınlarla 24 helikopter, 280 arazöz, 35 dozer, 1150 personelle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.