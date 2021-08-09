Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında yaptığı açıklamada, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor." dedi.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor. Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor."

AA







