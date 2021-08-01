Siyaset Bakan Pakdemirli'den Van'daki sel felaketiyle ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'den Van'daki sel felaketiyle ilgili açıklama

Siyaset

Bakan Pakdemirli'den Van'daki sel felaketiyle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Van'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız." dedi.

01 Ağustos 2021, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Van’da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.


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