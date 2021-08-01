Bakan Pakdemirli'den Van'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Van'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız." dedi.
01 Ağustos 2021, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Van’da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1421847477351817220
BUNLARI DA OKUYUN