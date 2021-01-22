Türkiye Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz

Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz

Türkiye

Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı hakkında açıklama yaptı.

22 Ocak 2021, Cuma 11:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "2'inci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi. Bakan Selçuk, açıklamalarından sonra uzaktan bağlantı yöntemiyle öğrencilerle sohbet etti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına katıldı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

2. dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz.

Her güne özel etkinlikler hazırladık. Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri adı verdiğimiz etkinliklerle her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Tatil etkinliklerinde içeriğinde, harf, sayı, renk gibi kavramlara farklı açıdan bakmamızı sağlayacak etkinlikler var. Bu tatil etkinliklerini ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı hazırladık.

Öğretmenlerinize her zaman şükran duygularım var, sizleri yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyorum.

Bakan Selçuk, açıklamalarından sonra uzaktan bağlantı yöntemiyle öğrencilerle sohbet etti.


İlgili Haberler
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İki tuhaf demeç
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Hakan Çelik
“Sözde müttefik!”
Hakan Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kısıtlamalar çerçevesinde işletmeler kapanınca çareyi seyyar çaycılıkta buldular