Türkiye Bakan Selçuk 81 ili ilgilendiren duyuruyu yaptı: Hazırız, yarını bekleyin...

Bakan Selçuk 81 ili ilgilendiren duyuruyu yaptı: Hazırız, yarını bekleyin...

Türkiye

Bakan Selçuk 81 ili ilgilendiren duyuruyu yaptı: Hazırız, yarını bekleyin...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin' dedi.

09 Şubat 2020, Pazar 15:51 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Çabalarının, hiçbir çocuğun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkânlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. 'Eğitimde Fırsat Adaleti'. Hizamızı bu üç kelimeden aldık ve bu kavramı çalışmalarımızın merkezine koyduk. Köydeki öğrenciyle şehirdeki öğrencinin, taşrada eğitim alanla merkezde eğitim alanın benzer eğitim imkânlarına sahip olabilmesi için çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin."

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