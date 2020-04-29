29.04.2020
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Türkiye Bakan Selçuk duyurdu: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Bakan Selçuk duyurdu: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Türkiye

Bakan Selçuk duyurdu: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki corona virüs tatilinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi.

29 Nisan 2020, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık merkez binasındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemiz corona virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek.  Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz. 

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.  Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek.  Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 

16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim. 

Telafi eğitimleri

Bakanlık olarak telafi eğitimlerinin sürecini tamamladık. Salgınla mücadele bizlere yeni tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerini güçlendirme gayreti içindeyiz. AR-GE çalışmaları meslek liselerindeki bu süreçte önemini gösterdi. 

Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol bol kitap okuyarak zaman geçirmelerini tavsiye ediyorum. 

Sorular

Merkezi sınav tarihinin değişikliği ile ilgili öngörünüz var mı?

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak. 

Telafi eğitime ilişkin takvim netleşti mi?

Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık.

Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz?

Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. 

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