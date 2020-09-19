Bakan Selçuk: Öğrencilerin yüreklendirilmeye ihtiyaçları var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül tarihinde okula başlayacak 1'inci sınıflar için açıklamada bulundu.
19 Eylül 2020, Cumartesi 13:30 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1'inci sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin" ifadelerini kullandı.