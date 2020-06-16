Bakan Selçuk: Sınav yapılan okul sayısında 5 kat artış var

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var" dedi.

Bakan Selçuk, 24 TV'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları;

EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yaz tatili süresinde de sürecek.

Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir.

LGS'de alınacak önlemler

45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir. Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda. Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var. Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler.

Okullar açılınca maske takılacak mı?

Okullar açıldığı zamanki tabloya göre karar verilecek.

Öğretmen atamalarına değinen Selçuk, "6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlar yapılacak, bir problem çıkmazsa. Atama sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklanacak" dedi.

31 Ağustosta başlayacak 3 haftalık eğitim zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz.

2 binin üzerinde saat yayın yaptık. 93 branşta 674 öğretmen görev yaptı. Ders dışı etkinlikler de yapıldı. 7 milyondan fazla öğrenci 1 milyondan fazla öğretmen EBA TV üzerinde buluştu.

Mesleki eğitim

En çok önemsediğimiz 2-3 konudan bir tanesidir. Geldiğimiz günden beri sürekli 'mesleki eğitim' diyoruz. 53 sektörün her biriyle ayrı ayrı çalışmalar yaptık. Bize '11-12 madde var. Bunlar hayata geçerse o zaman büyük sıçrama olacak' dendi. Bunların tamamına yakınını hayata geçirdik. Mesleki eğitim konusunda büyük bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu sürecin meyvelerini toplamaya başladık.

LGS'de geçen yıl yüzde 1'lik dilimden bizim okullarımız öğrenci aldı. Bunun meyvelerini daha da toplayacağız dedik. Bu yaptırımlar Korona döneminde işimize yaradı. İnanılmaz mutlu olduk. Bu çalışmalar için çok yorulduk ama birden bire de bu yatırımların işe yaradı







