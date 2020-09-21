Bakan Selçuk, sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti
Bakan Selçuk, okullarda maskesini çıkartmayıp sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrenciler için sosyal medya paylaşımında bulundu.
21 Eylül 2020, Pazartesi 23:36 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne."
AA
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