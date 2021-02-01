Eğitim & Kariyer Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde detayları açıklayacak

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde detayları açıklayacak

Eğitim & Kariyer

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde detayları açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

01 Şubat 2021, Pazartesi 23:38 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.

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