Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde detayları açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
01 Şubat 2021, Pazartesi 23:38 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.
Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.