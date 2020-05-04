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Türkiye Bakan Selçuk'tan LGS destek paketi açıklaması

Bakan Selçuk'tan LGS destek paketi açıklaması

Türkiye

Bakan Selçuk'tan LGS destek paketi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS’ye hazırlanan gençler, mayıs ayı çalışma destek paketi yayında. 8. sınıf ilk dönem müfredat ve kazanımlarından oluşan pakette bu kez 1000 soru var" dedi.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 13:33 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan Mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı. Nisan ayında yayımlanan destek paketi ile birlikte şu ana kadar 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların corona virüs salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

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