Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 sorudan oluşan Mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı. Nisan ayında yayımlanan destek paketi ile birlikte şu ana kadar 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların corona virüs salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

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