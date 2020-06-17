Türkiye Bakan Selçuk'tan LGS'de alınacak corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS'de alınacak corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama

Türkiye

Bakan Selçuk'tan LGS'de alınacak corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'de, bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık" açıklamasını yaptı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 22:03 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakan Selçuk, LGS sınavına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl LGS'de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık. Sosyal mesafeyi korumak adına tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı. 

ANKARA (DHA)


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