Bakan Selçuk'tan öğretmenlere teşekkür
Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğretmenlere teşekkür etti. Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu’muzun temel hedeflerinden biri olan “ölçme değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması” yolunda önemli mesafe katettik' ifadelerini kullandı.
19 Şubat 2021, Cuma 12:30 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Eğitim Vizyonu’muzun temel hedeflerinden biri olan “ölçme değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması” yolunda önemli mesafe katettik. Uluslararası araştırmalarda bayrağı yukarıya taşıyan mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerime yürekten teşekkürler. Emeğinize sağlık" dedi.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1362686996431458306
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