Türkiye Bakan Selçuk'tan öğretmenlere teşekkür

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere teşekkür

Türkiye

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğretmenlere teşekkür etti. Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu’muzun temel hedeflerinden biri olan “ölçme değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması” yolunda önemli mesafe katettik' ifadelerini kullandı.

19 Şubat 2021, Cuma 12:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Eğitim Vizyonu’muzun temel hedeflerinden biri olan “ölçme değerlendirme süreçlerinin kalitesinin artırılması” yolunda önemli mesafe katettik. Uluslararası araştırmalarda bayrağı yukarıya taşıyan mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerime yürekten teşekkürler. Emeğinize sağlık" dedi.



İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
PKK'nın elinde başka kimler var?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Maksat
Rauf Tamer
Şirin Sever
Kralsın Cem Adrian!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Amerikan karşıtlığı rekor düzeye ulaştı
Hakan Çelik
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak