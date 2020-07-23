Türkiye Bakan Selçuk'tan özel eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan özel eğitim açıklaması

Türkiye

Bakan Selçuk'tan özel eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim konusunda önemli bir açıklamada bulundu.

23 Temmuz 2020, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz' dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'e-Özel' bülteniyle ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz. Genel Müdürlüğün üçer aylık faaliyetlerinin yer aldığı 'e-Özel' bültenimizin 2'nci sayısı yayımlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.



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