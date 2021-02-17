Türkiye Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama

Türkiye

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ek kaynaklarla destek olmak amacıyla 4. sınıflara yönelik hazırlanan çalışma fasikülleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere ek kaynaklarla destek olmak amacıyla 4. sınıflara yönelik hazırlanan çalışma fasiküllerinin üçüncü ve dördüncü üniteleri yayımlandı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada ‘Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca fasiküller yayımlamayı sürdüreceğiz’ dedi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yeni paylaşılan fasiküller, Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikler içeriyor.

Fasiküllere, "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.

4.sınıflar için serinin birinci ve ikinci ünitelerinden oluşan 11 fasikül, daha önce yayımlanmıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere sunulan kaynakları çeşitlendirdiklerini hatırlatarak, "Bu süreçte öğrencilerimize zengin ve eğlenceli, basılı ve dijital onlarca yeni kaynak sağlayarak destek sunmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün yayımlanan çalışmada 4. sınıf düzeyinde üçüncü ve dördüncü üniteleri kapsayan fasiküllerin paylaşıldığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3, 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri gibi pek çok kaynağı daha önce yayımladık. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca fasiküller yayımlamayı sürdüreceğiz."


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