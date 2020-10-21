Türkiye Bakan Selçuk'tan velilere 'kantin' çağrısı

Bakan Selçuk'tan velilere 'kantin' çağrısı

Türkiye

Bakan Selçuk'tan velilere 'kantin' çağrısı

Bakan Selçuk, "Sevgili velililerimiz; okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen." dedi.

21 Ekim 2020, Çarşamba 11:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlgili Haberler
Türkiye'ye gelen grip aşısı önce kimlere yapılacak? Puanlama sistemiyle belirlenecek


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Salgın pik yaparken... Sorular... Sorular...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
171 milyon Euro yatırımla geldi
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye'nin Türksat 5A’yı fırtlatma tarihi belli oldu