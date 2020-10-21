Bakan Selçuk'tan velilere 'kantin' çağrısı
Bakan Selçuk, "Sevgili velililerimiz; okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen." dedi.
21 Ekim 2020, Çarşamba 11:35 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.