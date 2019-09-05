Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL'

Bakan Selçuk, bağış talebine ilişkin, "Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil." dedi.

Milli Eğtim Bakanı Selçuk, "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

'KAYIT KONUSU İÇİN MASALAR OLUŞTURULDU'

Selçuk, "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu." diye konuştu.

Ara tatiller konusuna değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı. Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açık olduğu süreye ilişkin, şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planlarının olmadığını belirtti.

Bakan Selçuk lise ve ilköğretim tasarımı konusunda, şöyle konuştu:

"Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep-sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok."

Selçuk, "Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var." dedi. AA