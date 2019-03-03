Bakan Soylu, 2019’da ise teslim olan PKK’lı terörist sayısının 42 olduğunu ve bunların 27’sinin ikna edilerek getirildiğini söyledi.

İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirildiğini belirten Bakan Soylu, "Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar" ifadelerine yer verdi.







