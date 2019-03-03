  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Soylu: 2017-2018 yılında toplam 800 PKK'lı teslim oldu

Bakan Soylu: 2017-2018 yılında toplam 800 PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK’ya katılmış. Teslim olanların sayısı toplam 800 kişi. Bu teslim olan 800 kişinin de 350 kişisini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik" dedi.

03 Mart 2019, Pazar 12:47 Son Güncelleme:
A A
Bakan Soylu: 2017-2018 yılında toplam 800 PKK'lı teslim oldu

Bakan Soylu, 2019’da ise teslim olan PKK’lı terörist sayısının 42 olduğunu ve bunların 27’sinin ikna edilerek getirildiğini söyledi.

İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirildiğini belirten Bakan Soylu, "Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar" ifadelerine yer verdi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.