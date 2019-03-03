Bakan Soylu: 2017-2018 yılında toplam 800 PKK'lı teslim oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK’ya katılmış. Teslim olanların sayısı toplam 800 kişi. Bu teslim olan 800 kişinin de 350 kişisini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik" dedi.
Bakan Soylu, 2019’da ise teslim olan PKK’lı terörist sayısının 42 olduğunu ve bunların 27’sinin ikna edilerek getirildiğini söyledi.
İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirildiğini belirten Bakan Soylu, "Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar" ifadelerine yer verdi.