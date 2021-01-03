Siyaset Bakan Soylu, '2021'in ilk haberi' diyerek duyurdu

Bakan Soylu, '2021'in ilk haberi' diyerek duyurdu

Siyaset

Bakan Soylu, '2021'in ilk haberi' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar dağında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, '2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler' dedi.

03 Ocak 2021, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;

2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler.

Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi... Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..

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