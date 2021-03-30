Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz.









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DHA