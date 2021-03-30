Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz.
30 Mart 2021, Salı 15:26 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1376870374609190916
DHA