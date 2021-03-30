Türkiye Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz.

30 Mart 2021, Salı 15:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz.




DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çocukluğuma dönebilsem
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kanal İstanbul için flaş açıklama! Bakan duyurdu