Bakan Soylu açıkladı: Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden 14 günde 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını belirtti.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 22:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1430485891248689153
AA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN