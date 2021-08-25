Türkiye Bakan Soylu açıkladı: Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı

Bakan Soylu açıkladı: Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı

Türkiye

Bakan Soylu açıkladı: Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden 14 günde 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını belirtti.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 22:21 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.

AA

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