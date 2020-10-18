Bakan Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
18 Ekim 2020, Pazar 17:36 Son Güncelleme:
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Amanoslar'da yürütülen operasyonlara ilişkin ilk açıklama bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmıştı. Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütünün Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Soylu Amanoslar'da etkisiz ale getirilen terörist sayısını da 4 olarak açıkladı.
Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Pazar mesaisi devam! Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 Terörist elde... Kahramanlarımıza şükranlarımızla..."
Süleyman Soylu’nun açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.
Açıklama şöyle:
“Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Böylelikle Hatay Dörtyol kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.”
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