Siyaset Bakan Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu

Bakan Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu

Siyaset

Bakan Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18 Ekim 2020, Pazar 17:36 Son Güncelleme:
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Amanoslar'da yürütülen operasyonlara ilişkin ilk açıklama bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmıştı. Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

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İçişleri Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütünün Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Soylu Amanoslar'da etkisiz ale getirilen terörist sayısını da 4 olarak açıkladı.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pazar mesaisi devam! Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 Terörist elde... Kahramanlarımıza şükranlarımızla..." 

Süleyman Soylu’nun açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

“Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Böylelikle Hatay Dörtyol kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.”


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