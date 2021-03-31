Türkiye Bakan Soylu: Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

Bakan Soylu: Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

Türkiye

Bakan Soylu: Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu.

31 Mart 2021, Çarşamba 07:44 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı:

Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tesbit takdire değer. Türk polisi yakalar.



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