Bakan Soylu: Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu.
31 Mart 2021, Çarşamba 07:44 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı:
Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tesbit takdire değer. Türk polisi yakalar.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1377117332879761411
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