Bakan Soylu: Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet töreninde konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin bilgiler veren Soylu, şunları söyledi:
"Yaz döneminde 23 büyük 249 orta toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarının planlamasını yaptık, bugün itibariyle sonbahar-kış operasyonlarına başlıyoruz.
2019 da gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar Üst düzey 108 terörist etkisiz hale getirildi. 17 Ağustosta başlayan Kıran operasyonlarında 63 terörist etkisiz hale getirildi. 68 mağara sığınak imha edildi."