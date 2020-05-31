Bakan Soylu duyurdu: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden Kendal kod adlı terörist Veysel Altun'un öldürüldüğünü duyurdu.
31 Mayıs 2020, Pazar 12:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.
O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1267016770491121665
Bakan Soylu: ila cehenneme zümera
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Kanın yerde kalmadı...
Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ
Bu gece Bitlis’te arkadaşların
Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera (Cehenneme kadar yolun var)