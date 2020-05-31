Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.

O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.









Bakan Soylu: ila cehenneme zümera

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kanın yerde kalmadı...

Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ

Bu gece Bitlis’te arkadaşların

Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera (Cehenneme kadar yolun var)



