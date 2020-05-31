Türkiye Bakan Soylu duyurdu: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü

Türkiye

Bakan Soylu duyurdu: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden Kendal kod adlı terörist Veysel Altun'un öldürüldüğünü duyurdu.

31 Mayıs 2020, Pazar 12:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.

O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.



Bakan Soylu: ila cehenneme zümera

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kanın yerde kalmadı...

Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer AKKUŞ

Bu gece Bitlis’te arkadaşların

Kendal kod Veysel Altun’u… ila cehenneme zümera (Cehenneme kadar yolun var)

İlgili Haberler
Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden saldırgan yakalandı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu üniversitelerimize çok şey borçluyuz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Fatih modern bir hükümdar, Osmanlı modern bir imparatorluktu
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden saldırgan yakalandı