İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Soylu, yarın tüm Türkiye'de corona virüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştirileceğini duyurdu.

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