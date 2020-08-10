Bakan Soylu duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de corona virüs denetlemeleri yapılacak
Bakan Soylu, salı günü tüm Türkiye'de corona virüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme yapılacağını duyurdu.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Soylu, yarın tüm Türkiye'de corona virüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştirileceğini duyurdu.
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