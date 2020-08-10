Türkiye Bakan Soylu duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de corona virüs denetlemeleri yapılacak

Bakan Soylu duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de corona virüs denetlemeleri yapılacak

Türkiye

Bakan Soylu duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de corona virüs denetlemeleri yapılacak

Bakan Soylu, salı günü tüm Türkiye'de corona virüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme yapılacağını duyurdu.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

 Soylu, yarın tüm Türkiye'de corona virüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştirileceğini duyurdu.

İlgili Haberler
Bugün yapılacak Kabine toplantısında masada 2 önemli konu olacak


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Elektrikli gelecek
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Demokrasi aklına bile gelmiyor... Ama tam bağımsızlıkçı!!!
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sosyal medya, Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsünü konuştu